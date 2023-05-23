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نداء أممي لتوفير 333 مليون دولار للاستجابة لإعصار ميانمار

نداء أممي لتوفير 333 مليون دولار للاستجابة لإعصار ميانمار
24 مايو 2023 01:03

جنيف (وكالات)

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أطلقت الأمم المتحدة نداءً عاجلاً بقيمة 333 مليون دولار أميركي، لمساعدة 1.6 مليون شخص تضرروا من إعصار موكا الذي دمّر غرب ميانمار في 14 مايو الجاري، وتقديم الإغاثة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم من دون مأوى، وكذلك لمنع انتشار الأمراض المنقولة بالمياه.
 وشددت على ضرورة توفير التمويل بشكل عاجل لدعم الأشخاص المعرضين للخطر في المناطق المتضررة في راخين وتشين وماجواي وساغاينج وكاشين.
 وقال منسق الشؤون الإنسانية راماناثان بالاكريشنان، المقيم في ميانمار: إن المنظمات الإنسانية في سباق مع الزمن لتوفير المأوى الآمن لهم وإنقاذ الأرواح، داعياً إلى الدعم السخي من المجتمع الدولي، وأن النداء يشمل 211 مليون دولار للعمليات الإنسانية ذات الأولوية في الاستجابة للإعصار، بالإضافة إلى 122 مليون دولار للأنشطة الإضافية.
ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية «اوتشا» أمس، أن إعصار موكا ألحق الضرر بقرابة 400 ألف مواطن بنغلاديشي وقرابة 40 ألف لاجئ من مسلمي ميانمار في بنغلاديش.

ميانمار
الأمم المتحدة
إعصار
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