6 قتلى بهجوم على منشأة للنفط في باكستان

بيشاور (وكالات)

قالت الشرطة الباكستانية، إن إرهابيين اقتحموا منشأة لاستخلاص الغاز والنفط في شمال غرب البلاد أمس، وقتلوا 4 من عناصر الشرطة وحارسين خاصين.

وقال عرفان خان المسؤول بالشرطة: «إن الهجوم الذي شنه ما يصل إلى 50 إرهابياً وقع في منشأة تديرها شركة «إم.أو.إل» باكستان للنفط والغاز في منطقة هانجو قرب الحدود مع أفغانستان. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت الشرطة إن المسلحين استهدفوا بئرين بأسلحة ثقيلة من بينها قذائف صاروخية.

وأضاف خان أن المسلحين دمروا أيضاً محطة للطاقة الشمسية في محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز قبل أن يفروا من حيث أتوا.

وتنشط عدة جماعات متشددة في الجبال النائية في شمال غرب البلاد منذ سنوات، وتشن هجمات على قوات الأمن ومنشآت البنية التحتية للبلاد.

وقالت الشركة: «لم يكن أي موظف من الشركة موجوداً في موقع الهجوم، وقتل 6 من أفراد قوات الأمن التي تحرس المنطقة». وأضافت أن أفراد قوات الأمن من بينهم جنود باكستانيون ومتعاقدون.

وقالت الشركة أيضاً في بيانها إن الإنتاج من الآبار قد أُوقف مؤقتاً، وتم تأمين الآبار إلى حين الانتهاء من تحقيق تنظيمي في الموقع.

وقال خان المسؤول بالشرطة، إن المسلحين فروا بعد ذلك إلى إقليم وزيرستان الشمالية المجاورة الذي جاءوا منه في الأصل.