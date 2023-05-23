الأربعاء 24 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

هدوء نسبي في أول يوم للهدنة بالسودان

جانب من العاصمة السودانية الخرطوم
23 مايو 2023 20:11

قال سكان إنه أمكن سماع دوي نيران مدفعية في مناطق بالعاصمة السودانية كما حلقت طائرات حربية في سماء المدينة، لكن وقف إطلاق النار الخاضع لمراقبة دولية أحدث هدوءا نسبيا على ما يبدو بعد معارك ضارية في الخرطوم.
وأشارت تقارير إلى شن ضربات جوية ليلية في منطقة واحدة على الأقل بعد بدء سريان وقف إطلاق النار الليلة الماضية، فيما أفاد بعض السكان بحدوث هدوء نسبي.
وجرى الاتفاق على الهدنة خلال محادثات استضافتها مدينة جدة السعودية يوم السبت بعد معارك ضارية استمرت خمسة أسابيع بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتتابع السعودية والولايات المتحدة هذه الهدنة التي تهدف إلى السماح بتوصيل المساعدات الإنسانية.
وكتب نشطاء إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار لكنهم اشتكوا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تُرتكب بحق المدنيين قالوا إنها وقعت مع احتدام القتال وطالبوا بفتح تحقيق فيها.
وقال نشطاء وعمال إغاثة إن لجان الأحياء التي كانت في طليعة جهود الإغاثة المحلية في العاصمة الخرطوم تستعد لتلقي المساعدات، مشيرين إلى أن كميات كبيرة من المساعدات التي وصلت إلى بورتسودان على ساحل البحر الأحمر لم تُوزع بعد في انتظار الحصول على التصاريح الأمنية.
وزاد اتفاق وقف إطلاق النار من الآمال في استراحة من الحرب التي تسببت في نزوح ما يقرب من 1.1 مليون شخص من ديارهم، من بينهم أكثر من 250 ألف فروا إلى دول مجاورة.
وبالرغم من استمرار القتال خلال سريان فترات سابقة لوقف إطلاق النار، فإن هذا هو أول وقف لإطلاق النار يأتي بناء على اتفاق رسمي بين الجانبين بعد إجراء مفاوضات.
ويشمل الاتفاق آلية مراقبة يشارك فيها الجيش وقوات الدعم السريع بالإضافة إلى ممثلين عن السعودية والولايات المتحدة، اللتين توسطتا في الاتفاق بعد محادثات في جدة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن آلية المراقبة ستكون "عن بعد"، دون أن يقدم أي تفاصيل.

 

أخبار ذات صلة
مكتوم بن محمد يستقبل رئيس جامعة ولاية أريزونا الأميركية
«الداخلية» تشارك في الأسبوع الوطني للشرطة بالولايات المتحدة
المصدر: وكالات
الجيش السوداني
أميركا
السودان
السعودية
آخر الأخبار
رئيس الدولة في حديث مع محمد بن راشد خلال لقائهما في مجلس قصر البحر (تصوير: محمد الحمادي وعبدالله النيادي)
الإمارات
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: مبادرات وطنية ترتقي بمستوى جودة حياة المواطن
اليوم 01:17
محمد بن زايد في حديث مع رشاد العليمي خلال اللقاء
الإمارات
رئيس الدولة: نقف إلى جانب الشعب اليمني لتحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار
اليوم 01:17
خالد بن محمد بن زايد وفي استقباله ملك ماليزيا (وام)
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد: علاقاتنا وطيدة مع ماليزيا
اليوم 01:17
«طيران شرطة أبوظبي».. احترافية عالية في الإسعاف والإنقاذ الجوي
الإمارات
«طيران شرطة أبوظبي».. احترافية عالية في الإسعاف والإنقاذ الجوي
اليوم 01:17
مدينة الشيخ شخبوط الطبية
الإمارات
علاج زوجين بدواء جديد للزهايمر
اليوم 01:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©