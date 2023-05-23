روسيا تعلن القضاء على «مخربين» تسللوا من أوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أنها "سحقت" المجموعة التي هاجمت الاثنين منطقة بيلغورود الروسية الحدودية، في أخطر توغل في الأراضي الروسية منذ بدء هجوم موسكو على أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "خلال عملية مكافحة الإرهاب، وبفضل ضربات للطيران والمدفعية وتحرك وحدات الدفاع عن الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، تم صد التنظيمات القومية (الأوكرانية) وسحقها".

وأضافت الوزارة أنه "تم صد بقية القوميين إلى أراضي أوكرانيا حيث تواصلت الضربات إلى حين تصفيتهم بالكامل" مؤكدة قتل "أكثر من 70 إرهابيا أوكرانيا".

لم يتسن التأكد من هذه المعلومات على الفور.