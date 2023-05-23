ألمانيا تعرب عن تحفظها إزاء اقتراح تسليم صواريخ كروز لأوكرانيا

أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن تحفظه حيال اقتراح تسليم صواريخ كروز ألمانية طراز «تاوروس» لأوكرانيا. وقال الوزير، اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل إنه لا يريد الخوض في كل نظام أسلحة وإعطاء إجابة افتراضية لسؤال افتراضي، وأضاف: «أعتقد أنه ثبت أننا لا نتصرف على هذا النحو دائماً أو أننا لا نضع خطوطاً حمراء أو بيضاء»، مؤكداً ضرورة منح أوكرانيا دعماً كبيراً والتعامل معها بمسؤولية.

وفي الوقت نفسه، ذكر بيستوريوس أنه «يعتقد أنه يجب علينا دعم أوكرانيا بكل الأنظمة المسموح بها بموجب القانون الدولي، والتي تحتاجها للانتصار في هذه الحرب والتي يمكننا توفيرها».

وعندما سئل عما إذا كان قد يرى أيضاً خطراً في تسليم محتمل للطائرات المقاتلة من طراز «إف16-»، قال: «لا أرى أي خطر تصعيد في هذه المرحلة».

وكان خبير شؤون الدفاع في الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، رودريش كيزفيتر، دعا إلى تسليم صواريخ كروز الألمانية من طراز «تاوروس» إلى أوكرانيا.

وقال كيزفيتر لشبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية: «يتعين على شركاء أوكرانيا الآن أن يذهبوا إلى» أقصى ما في وسعهم «وأن يزودوا أوكرانيا بكل ما يمكن أن تستخدمه من أسلحة في القتال، وكل ما هو مسموح به بموجب القانون الدولي».

وبحسب بيانات كيزفيتر، يمكن لهذه الصواريخ التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر أن تكون «مساهمة مفيدة للغاية من ألمانيا»، موضحاً أن الجيش الألماني اشترى حوالي 600 صاروخ من هذا النوع قبل عشر سنوات، مشيراً إلى أن من بينها حالياً «حوالي 150» صاروخاً جاهزاً للاستخدام.

ومن المقرر أن يناقش وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الدعم العسكري المشترك لأوكرانيا.