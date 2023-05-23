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السودان.. هدوء نسبي غداة سريان الهدنة

شارع في جنوب الخرطوم بعد بدء سريان وقف إطلاق النار رسميًا بين الجي
23 مايو 2023 13:03

سادت أجواء هادئة نسبيا اليوم الثلاثاء بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوع في السودان مساء أمس الاثنين، مما عزز الآمال في إخماد صوت السلاح مؤقتا حتى مع حديث شهود عن سماع بعض من دوي إطلاق نار في العاصمة الخرطوم.

وبعد خمسة أسابيع من الأزمة، اتفق الجانبان يوم السبت على هدنة تستمر سبعة أيام بدءاً من الساعة 0945 مساء بالتوقيت المحلي (1945 بتوقيت جرينتش) أمس الاثنين بهدف تسهيل وصول المساعدات.

وزاد اتفاق وقف إطلاق النار الآمال في استراحة من الصراعات التي تسببت في نزوح ما يقرب من 1.1 مليون شخص من ديارهم، من بينهم أكثر من 250 ألفاً فروا إلى دول مجاورة.

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وبالرغم من استمرار الصراع خلال سريان فترات سابقة لوقف إطلاق النار، فإن هذا هو أول وقف لإطلاق النار يأتي بناء على اتفاق رسمي بين الجانبين بعد إجراء مفاوضات.

ويشمل الاتفاق آلية مراقبة يشارك فيها الجيش وقوات الدعم السريع بالإضافة إلى ممثلين عن السعودية والولايات المتحدة، اللتين توسطتا في الاتفاق بعد محادثات في جدة.

 

المصدر: وكالات
السودان
الخرطوم
وقف إطلاق النار
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