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هطول الأمطار يبعث الأمل بالسيطرة على الحرائق المستعرة في كندا

هطول الأمطار يبعث الأمل بالسيطرة على الحرائق المستعرة في كندا
23 مايو 2023 10:02

أعلنت السلطات الكندية الإثنين أنّ بدء الأمطار بالهطول في غرب البلاد بعد طول انتظار يبعث الأمل بإمكان إحراز "تقدّم حقيقي" على طريق إخماد حرائق الغابات المستعرة بالمئات منذ أسابيع عدّة.
وقالت كريستي تاكر المسؤولة في إدارة مكافحة الحرائق في ألبرتا خلال مؤتمر صحافي إنّ الأمطار "هطلت تقريباً على كلّ حرائق الغابات المشتعلة في المقاطعة، باستثناء تلك الواقعة في أقصى شمال" ألبرتا.
وأضافت أنّ هطول هذه الأمطار قد يشكّل "نقطة تحوّل لعناصر الإطفاء الذين يكافحون لإخماد الحرائق"، مشدّدة على أنّ هذه الأمطار "ستعطيهم الفرصة لإحراز تقدّم حقيقي في السيطرة على هذه الحرائق".
ومنذ مطلع مايو الجاري اندلعت حرائق غابات كثيرة في ألبرتا، ممّا أدّى إلى تدمير أكثر من 945 ألف هكتار من الأراضي واستدعى إجلاء عشرات آلاف السكان.
والأمطار التي طال انتظارها بدأت تتساقط يوم الأحد، ومن المتوقع أن تستمر بالهطول خلال الأيام المقبلة، بحسب الأرصاد الجوية.
ومع أنّ الأمطار لم تكن بالغزارة التي تحتاج إليها فرق الإطفاء لمساعدتها على إخماد النيران، إلا أنّها ساهمت في الحدّ من نطاق الأزمة.

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المصدر: وكالات
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