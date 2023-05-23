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ارتفاع حصيلة ضحايا غرق السفينة الصينية

غرق سفينة(أرشيفية)
23 مايو 2023 09:54

أعلنت وزارة النقل الصينية أنه تأكد وفاة 7 أشخاص في حادث غرق سفينة صيد صينية في المياه العميقة وسط المحيط الهندي.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".. عن الوزارة قولها " إن سفن صيد صينية انتشلت ثلاث جثث يوم الأحد، في حين انتشل غواصون من سفينة سريلانكية، جثة أخرى من مقصورة القبطان بالسفينة الغارقة.

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وكان قد تأكد في وقت سابق مصرع ثلاثة أشخاص آخرين.. فيما لا تزال أعمال البحث والإنقاذ مستمرة.

وكانت السفينة الغارقة تقل 39 شخصاً، من بينهم 17 بحاراً صينياً و17 بحاراً إندونيسياً وخمسة بحارة فلبينيين، وقد وقع الحادث يوم الثلاثاء الماضي.

 

المصدر: وام
الصين
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