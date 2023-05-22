430 طناً مساعدات إماراتية إلى السودان

أبوظبي (الاتحاد)

وصلت إلى ميناء سواكن، شمال شرقي السودان، شحنة من المساعدات الغذائية التي أرسلتها دولة الإمارات، تتألف من نحو أربعمائة وثلاثين طناً. وتعد هذه الشحنة واحدة من بين شحنات أخرى تهدف لمساعدة الشعب السوداني في محنته الحالية. وقال سفير دولة الإمارات لدى السودان حمد الجنيبي إن هذه الدفعة ستليها شحنات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي إرسال الإمدادات في إطار الاستجابة العاجلة للتخفيف من الأعباء الإنسانية للنازحين السودانيين، والحد من المعاناة من عدم توافر المواد الغذائية الضرورية، وانطلاقاً من حرص دولة الإمارات على المشاركة بفاعلية في جهود الإغاثة الدولية في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم الدعم والمساندة للأشقاء السودانيين، وانسجاماً مع نهج دولة الإمارات حكومة وشعباً في الوقوف إلى جانب دول العالم وشعوبها وقت الحاجة.