تسهيلات أوروبية لتوسعة صوامع الحبوب في مصر

القاهرة (وكالات)

أعلن وفد للمفوضية الأوروبية في القاهرة أن الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وافقا على تقديم تسهيلات لمصر بقيمة 60 مليون يورو (66 مليون دولار) لزيادة السعة التخزينية لصوامع الحبوب.وقال مسؤول بالوفد، إن التمويل يهدف إلى زيادة السعة التخزينية 420 ألف طن، على الأقل، سيكون معظمها للقمح وربما حبوب أخرى.

ويعني ذلك زيادة السعة التخزينية الحالية للقمح في مصر، التي تبلغ نحو 3.5 مليون طن، بنحو 12 في المئة.

والتمويل جزء من حزمة أُعلن عنها من قبل لدعم الأمن الغذائي بقيمة 225 مليون يورو (240.71 مليون دولار) في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتضررة من الأزمة الأوكرانية، والتي من المتوقع أن تحصل مصر منها على 100 مليون يورو.