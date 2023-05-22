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الكوليرا تودي بحياة 12 شخصاً في جنوب أفريقيا

الكوليرا تودي بحياة 12 شخصاً في جنوب أفريقيا
23 مايو 2023 01:09

جوهانسبرج (وكالات)

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لقي 12 شخصاً حتفهم بسبب مرض الكوليرا، كما توجه 95 شخصاً للمستشفى لإصابتهم بأعراض تشير إلى أنهم قد يكونون مصابين بالمرض، وذلك في منطقة هامانشكرال في مدينة تشوان بجنوب أفريقيا.  وأكدت إدارة الصحة في مدينة جاوتينج، في بيان، تم تأكيد إصابة 19 شخصاً بالكوليرا حتى يوم الأحد، إضافة إلى الأشخاص الذين لقوا حتفهم، كما جرى نقل 37 شخصاً للمستشفى. وتضم جاوتينج مدينتي بريتوريا وجوهانسبرج، أكبر مدينة بجنوب أفريقيا.  ولقي المئات من الأشخاص حتفهم في مالاوي وموزمبيق بسبب الكوليرا خلال العام الجاري.

الكوليرا
جنوب أفريقيا
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