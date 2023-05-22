فرنسا تستدعي شقيق حاكم مصرف لبنان ومساعِدته

بيروت (رويترز)

أفاد مصدران مطلعان، أمس، بأن القضاء الفرنسي استدعى شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومساعدته، في الوقت الذي يواصل فيه تحقيقه في مزاعم اختلاس وغسل أموال بحق سلامة.

ويواجه سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا تحقيقات في لبنان وفرنسا ودول أخرى، بزعم أخذ مئات الملايين من الأموال من البنك المركزي. وينفي الأخوان ارتكاب أي مخالفات.

وقال مصدر مقرب: إن فرنسا حددت جلسة استماع في باريس لرجا في 31 مايو والحويك في 13 يونيو. وأكد مصدر قضائي لبناني أن القضاء اللبناني تلقى أوامر الاستدعاء، ويعمل على تسليمها.

وأصدرت فرنسا، الأسبوع الماضي، مذكرة توقيف بحق سلامة، البالغ 72 عاماً، بعد أن امتنع عن حضور جلسة الاستماع الخاصة به في باريس. وأصدرت الشرطة الدولية «الإنتربول» لاحقاً نشرة حمراء.

وقال مصدران حكوميان: إن اجتماعاً تشاورياً بين الوزراء عقد أمس، لبحث كيفية تأثير التهم الموجهة إلى سلامة على الدولة اللبنانية، والخيارات القانونية التي قد تكون أمامها لإقالته. ووجهت بالفعل اتهامات إلى رجا ورياض والحويك في قضيتين منفصلتين في لبنان تتعلقان بالاختلاس وجرائم مالية أخرى.