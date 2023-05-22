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الأمم المتحدة تقلّص حصص المساعدات للروهينغا

الأمم المتحدة تقلّص حصص المساعدات للروهينغا
23 مايو 2023 01:09

دكا (وكالات) 

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أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أمس، أن نقص التمويل دفعها إلى الاقتطاع من المساعدات الغذائية التي تقدمها لنحو مليون لاجئ من الروهينغا يعيشون في مخيمات في بنغلادش، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.
وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي كون لي، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن الحصص الغذائية ستخفض من 10 دولارات للفرد شهرياً إلى 8 دولارات اعتباراً من 1 يونيو.
وكانت الحصة الكاملة البالغة 12 دولاراً شهدت اقتطاعاً في مارس.
وقال كون لي: «يعود الاقتطاع من الحصص الغذائية إلى نقص التمويل، إذ نحتاج بشكل عاجل إلى 56 مليون دولار لاستعادة الحصة بالكامل، البالغة 12 دولاراً».
وقالت منظمات إغاثية إن الخفض في مارس سبب معاناة في المخيمات المكتظة حيث ينتشر سوء التغذية.
وقال خين ماونغ، رئيس جمعية شباب الروهينغا داخل المخيمات، إن القرار الجديد الذي يقضي بالاقتطاع من حصص الطعام شكّل مفاجأة للاجئين، وسيؤدي إلى الجوع.
وحذر عمال إغاثة من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في المخيمات، التي شهدت العام الماضي عشرات الاشتباكات.
وبعد فشل محاولات عدة لإعادة اللاجئين، أطلقت ميانمار مشروعاً تجريبياً لإعادة توطين حوالي 1100 من الروهينغا في بلدة حدودية.

الأمم المتحدة
الروهينغا
منظمة الأغذية والزراعة
المساعدات الغذائية
بنغلادش
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