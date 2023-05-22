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السوداني: توفير جميع متطلبات الانتخابات العراقية

عراقيون داخل أحد الأسواق في أربيل (أ ف ب)
23 مايو 2023 01:09

هدى جاسم (بغداد)

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أفاد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أمس، بأنّ الحكومة تعمل على توفير كلّ ما تستلزمه الانتخابات العراقية ومتطلبات استكمال عمل المفوضية المستقلة للانتخابات. 
وقال السوداني، خلال زيارته مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق: «إننا ندعم هذه المؤسّسة الدستورية المهمة والأساسية في النظام الديمقراطي في العراق». 
وأكّد أنّ «النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية هي ركن أساس للمحافظة على مهنية المفوضية وحيادية أدائها، وضرورة الانفتاح على جميع القوى السياسية والمجتمعية والمدنية، وتبديد المخاوف وتلقّي الملاحظات التي تدعم عمل المفوضية». 
ودعا السوداني إلى «ترسيخ ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها، وأن الحكومة لن تدّخر جهداً في هذا المسار، والأجهزة الحكومية مكلفة باستنفار طاقاتها كافة لمنع أي تلاعب أو تعامل خارج إطار القانون يؤثر في النتائج أو يعرقل عمل المفوضية». 
وأضاف: إن «الانتخابات وسيلة لحفظ السلم الأهلي والاستقرار مثلما هي وسيلة للتداول السلمي والديمقراطي والدستوري للسلطة والمسؤولية». 
وحسب بيان للحكومة العراقية، تفقّد السوداني خلال الزيارة أقسام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإداراتها، واطّلع على ورقة الاقتراع وبطاقة الناخب البايومترية، وعدد البطاقات المنجزة وغير الموزعة، وآليات توزيعها وسير عمل المفوضية للمرحلة المقبلة والجداول الزمنية للعملية الانتخابية والإجراءات التنظيمية التي تسبقها.
إلى ذلك، أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية في العراق، أمس، تنفيذ عمليات أمنية واسعة لفرض الأمن والاستقرار في محافظة ديالى.
وذكرت القيادة، في بيان، أن «قيادة قوات الشرطة الاتحادية أكدت مواصلة تنفيذ عملياتها الأمنية في كافة مدن المحافظة، للعمل على بسط الأمن والنظام وفرض سلطة القانون ودعم الأجهزة الأمنية الأخرى من أجل التصدي للجريمة بكافة أشكالها».
 من جانب آخر، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس، إلقاء القبض على 20 متهماً بقضايا متنوعة، بينهما إرهابيان في محافظات كركوك والأنبار والبصرة وميسان ونينوى.
وذكرت المديرية، في بيان، أنه «بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، جرى نصب كمائن محكمة في مناطق محافظات كركوك والأنبار والبصرة وميسان ونينوى».
وأضافت أن «العملية الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء، وفق أحكام المادة 4 إرهاب، و18 متهماً بقضايا قانونية متنوعة.

محمد شياع السوداني
الحكومة العراقية
الانتخابات العراقية
العراق
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