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أذربيجان: توقيع معاهدة سلام مع أرمينيا أمر لا مفر منه

إلهام علييف
23 مايو 2023 01:09

موسكو (وكالات)

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صرح رئيس أذربيجان إلهام علييف، أمس، بأن توقيع اتفاقية سلام بين أذربيجان وأرمينيا أمر لا مفر منه.
وقال علييف في أعقاب محادثاته مع نظيره الليتواني غيتاناس ناوسيدا في فيليوس: «نأمل أن يؤدي عقد مفاوضات السلام (بين أرمينيا وأذربيجان) في نهاية المطاف إلى سلام طويل الأمد في القوقاز. 
وأضاف: «من جانبنا سنحاول بذل جهود بناءة لتحقيق هذا الهدف، بطبيعة الحال، من الضروري أن تتفق اتفاقية السلام هذه مع الأحكام والمبادئ الدولية».
من جانبه، أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أمس، أن بلاده «مستعدة للاعتراف بأن منطقة ناجورنو قره باغ جزء من دولة أذربيجان» المجاورة، إذا «ضمنت» الأخيرة «أمن السكان من أصل أرميني»، وفق ما أوردت وكالة «تاس» الروسية للأنباء.
ودعا باشينيان إلى تقديم ضمانات دولية لأمن واحترام حقوق الأرمن في ناغورنو قره باغ.
وأعرب باشينيان عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق حول إحلال السلام مع أذربيجان في المستقبل القريب.
وتجري باكو، ويريفان محادثات بشأن اتفاق سلام بوساطة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضاً، وسط تصاعد التوتر بين الجارتين في منطقة القوقاز.

أذربيجان
أرمينيا
إلهام علييف
جيتاناس ناوسيدا
ليتوانيا
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