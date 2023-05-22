مباحثات أوروبية- كورية جنوبية لتعزيز التعاون

سيؤول (وكالات)

التقى رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية في سيؤول أمس، رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول وبحثا اتفاقات تجارية وأزمة أوكرانيا وبرامج الأسلحة المحظورة في كوريا الشمالية.

ويجري شارل ميشال وأورسولا فون دير لايين، زيارتهما الأولى للدولة الواقعة في شرق آسيا.

وقال يون خلال مؤتمر صحافي بعد المحادثات إن «كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي شريكان مهمان في التعاون، مضيفاً «تشاركنا التفاهم على أن تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصاروخية يشكل تهديداً خطيراً للأمن العالمي يتجاوز شبه الجزيرة الكورية، واتفقنا على التعاون بشكل وثيق من أجل الرد الموحد للمجتمع الدولي على استفزازات كوريا الشمالية».

ودان القادة قيام كوريا الشمالية «المتكرر بإطلاق صواريخ بالستية وكذلك تطويرها النووي المستمر والإشارات إلى الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية» وعبروا عن الدعم لجهود سيول لاقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن مثل هذه الأسلحة.