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الأمم المتحدة قلقة من شح سفن تصدير الحبوب الأوكرانية

أرشيفية
23 مايو 2023 00:15

عبرت الأمم المتحدة عن قلقها اليوم الاثنين من أن ميناء بيفديني (يوجني) الأوكراني على البحر الأسود لم يستقبل أي سفن منذ الثاني من مايو بموجب اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب والأسمدة في زمن الحرب.
ولم يحدد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم المنظمة الدولية، المسؤول عن غياب السفن المتجهة إلى الميناء القريب من أوديسا حيث اعتادت روسيا ضخ نحو 2.5 مليون طن من الأمونيا سنويا للتصدير عبر خط أنابيب من توجلياتي.
وأُغلق خط الأنابيب هذا منذ هجوم موسكو في فبراير 2022 على أوكرانيا المجاورة.
وكانت روسيا تصدر في الغالب 4.4 مليون طن من الأمونيا سنويا أي 20 بالمئة من التجارة البحرية العالمية، قبل العملية في أوكرانيا.
واتفاق الحبوب في البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي يسمح بتصدير آمن للأمونيا، وتضغط روسيا من أجل إعادة تشغيل خط الأنابيب.
ووافقت روسيا الأسبوع الماضي على مد العمل باتفاق البحر الأسود شهرين.

 

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المصدر: وكالات
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