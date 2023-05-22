بدء سريان وقف «إطلاق النار القصير» في السودان

بدأ رسميا ليل الإثنين سريان وفق إطلاق النار بين طرفي النزاع في السودان اللذين أكدا نيتهما احترامه، بعد يوم شهد تواصل الغارات الجوية والانفجارات في الخرطوم.

وعلى الرغم من بدء سريان الهدنة رسميا في الساعة 19,45 بتوقيت غرينتش، لم يتسن التأكد من مدى الالتزام بها لأن وتيرة الاشتباكات عادة ما تتراجع ليلا، وخصوصا في الخرطوم ودارفور (غرب).

وسبق هذا الموعد قتال متواصل لليوم السابع والثلاثين على التوالي، دفع سكان الخرطوم البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة تقريبًا لملازمة منازلهم وسط اقتتال وحرّ شديد.

- هدنة تستمر أسبوعًا

أعلنت الولايات المتحدة والسعوديّة في بيان مشترك أنّ ممثّلي الجيش السوداني وقوّات الدعم السريع وافقوا على وقف جديد لإطلاق النار يمتد أسبوعا ويبدأ منذ ليل الإثنين.

وأعلن كلّ من الطرفَين في بيان أنه يريد احترام هذه الهدنة التي رحّبت بها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد).

لكن خلال أكثر من خمسة أسابيع من الحرب، تعهّد الطرفان وقف النار أكثر من عشر مرات لكن سرعان ما تم انتهاكه.

وخلّفت الحرب الدائرة خسائر فادحة في البنية التحتيّة، إذ خرجت معظم المستشفيات عن الخدمة، سواء في الخرطوم أو إقليم دارفور غربيّ البلاد حيث يشتدّ القتال أيضًا وخصوصا مع ظهور بعض الصراعات القبلية.