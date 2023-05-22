%78 تراجع صادرات أوكرانيا من الحبوب

إسطنبول (وكالات)

أظهرت بيانات مركز التنسيق المشترك المعني بتنفيذ اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود الصادرة، أمس، تراجع الصادرات خلال الأسبوع المنتهي أمس الأول الأول بنسبة 78% عن الأسبوع السابق إلى نحو 118.334 ألف طن، مقابل نحو 550.324 ألف طن قبل أسبوع.

وذكرت بلومبرج أن ممر تصدير الحبوب الأوكرانية خلا من السفن خلال الأيام السابقة، حيث لم يتم تفتيش أي سفينة والسماح بمرورها في تلك الأيام، قبل استئناف حركة التصدير في الأسبوع الماضي. يذكر أنه تم تصدير أكثر من 30,2 مليون طن من الحبوب الأوكرانية منذ بدء تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب بين كل من روسيا وأوكرانيا بمشاركة الأمم المتحدة وتركيا. ووافقت روسيا وأوكرانيا يوم الأربعاء الماضي على تمديد العمل باتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمدة شهرين آخرين، للإبقاء على اتفاق يعتبر حيويا للحفاظ على أسعار الغذاء، حسبما قالت مصادر رسمية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن الإبقاء على اتفاق تصدير الحبوب يوفر فرصة لضمان الأمن الغذائي العالمي ليس فقط بالكلمات ولكن بالأفعال، بشكل أساسي للدول التي تحتاج إليه بشدة، وفقاً لوكالة أنباء تاس الروسية. وأعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني أولكسندر كوبراكوف أن ممر تصدير الحبوب سيظل مفتوحاً.