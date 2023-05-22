اليونان تتجه لتنظيم انتخابات جديدة خلال شهر

اثينا (وكالات)

دعا رئيس الوزراء اليوناني المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس أمس، غداة فوز كبير لحزبه في الانتخابات التشريعية، إلى اقتراع جديد «ربما في 25 يونيو» سعياً لغالبية مطلقة في البرلمان تمكّن معسكره السياسي من تولي الحكم منفرداً في الحكومة.

وقال ميتسوتاكيس خلال اجتماع مع رئيسة الجمهورية كاترينا ساكيلاروبولو: «نتجه نحو انتخابات جديدة، في أسرع وقت ممكن»، مشيراً إلى استحالة تشكيل حكومة جديدة في ظلّ البرلمان الحالي.

وحاز حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم منذ 4 سنوات 40.8% من الأصوات، وفق النتائج النهائية، متقدماً على حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الحكومة السابق أليكسيس تسيبراس والذي حاز 20% من الأصوات.

وحل ثالثاً حزب باسوك كينال الاشتراكي محققا 11.5% من الأصوات.

ورحّب ميتسوتاكيس بالنتائج قائلاً إن حزبه المحافظ أحدث «زلزالًا سياسيًا» بفوزه الكبير في انتخابات الأحد، لكنّه فتح المجال أمام إجراء انتخابات جديدة في نهاية يونيو أو مطلع يوليو لحصد غالبية مطلقة تمكّن معسكره السياسي من تولي الحكم منفرداً.

وينص النظام الانتخابي على أن الفائز في هذا الاقتراع الثاني سيستفيد حينئذ من مكافأة تصل إلى 50 مقعداً تعطيه غالبية مستقرة.

ونال حزب ميتسوتاكيس 145 مقعداً نيابياً من أصل 300، لذلك سيحتاج إلى 6 مقاعد إضافية لنيل الغالبية المطلقة.

واعترف ميتسوتاكيس نفسه بأن «الفوز الكبير، تجاوز توقعاتنا»، مستبعداً في الوقت نفسه خلال الحملة الانتخابية تشكيل ائتلاف.

من جهته، دعا تسيبراس مناصريه إلى خوض «صراع انتخابي ثانٍ حاسم»، لكن تسيبراس (48 عاماً) الذي وعد بـ«التغيير» تكبّد خسارة كبيرة.

وفي انتخابات عام 2019، تصدر حزب «الديمقراطية الجديدة» الانتخابات البرلمانية في البلاد بنسبة 39.85 بالمئة.

ويتنافس في الانتخابات البرلمانية 27 حزباً سياسياً و8 تحالفات ومرشح واحد مستقل.

يذكر أن اليونان لديها 9 ملايين و800 ألف ناخب، بينهم 112 ألفاً و97 ناخباً سيدلون بأصواتهم لأول مرة بعد بلوغهم السن القانوني للاقتراع.