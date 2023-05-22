مقتل جنديين و3 إرهابيين في باكستان

إسلام آباد (وكالات)

قتل جنديان من رجال الأمن الباكستاني و3 مسلحين من العناصر الإرهابية في اشتباكات اندلعت بين الجانبين أمس، في منطقة «تانج» بإقليم خيبر بختونخواه شمال غربي باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الاشتباكات وقعت خلال مداهمة فرقة من قوات الأمن موقعاً تابعاً للإرهابيين، بناءً على معلومات استخباراتية، مضيفاً أن قوات الأمن صادرت خلال العملية أسلحة وذخيرة كانت بحوزة الإرهابيين.

وذكر المصدر أن الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم كانوا متورطين في أنشطة إرهابية ضد قوات الأمن ومدنيين.

الى ذلك، فجر إرهابيون ليل الأحد الاثنين مدرستين للفتيات في شمال غرب باكستان بدون التسبب بوقوع ضحايا في وقت كانت الصفوف فارغة، على ما أفاد مصدر في الإدارة المحلية أمس.

ووقع الهجومان في قريتي هاسو خال وغول موساكي في منطقة شمال وزيرستان على مسافة نحو 30 كلم من الحدود الأفغانية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة المحلية رهان غول ختاك «وضع إرهابيون عبوات ناسفة يدوية الصنع في مدرستين رسميتين للفتيات، انفجرت في وقت متأخر من الليل».