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خطوة «تاريخية».. منظمة الصحة تقر ميزانية قدرها 7 مليارات دولار

أرشيفية
22 مايو 2023 23:52

حصلت منظمة الصحة العالمية الإثنين على موافقة أساسية لميزانية بقيمة 6,83 مليارات دولار مدى العامين المقبلين، بما في ذلك زيادة قدرها 20% على رسوم العضوية الإلزامية.
ووافقت الدول الأعضاء في لجنة رئيسية على الميزانية بدون اعتراض، مع بدء أعمال الجمعية العامة السنوية لمنظمة الصحة العالمية.
ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس هذه الخطوة بأنها "تاريخية".
ويجب أن توافق كل الدول الأعضاء على الميزانية عند نهاية جمعية الصحة العالمية التي تستمر لعشرة أيام، وهي خطوة شكلية.
وجاء القرار بعد موافقة الجمعية العام الماضي على إجراء اصلاح جذري لتمويل منظمة الصحة العالمية.
واتفقت البلدان التي خرجت من جائحة كوفيد على الحاجة لتوفير تمويل أكثر موثوقية واستقرارا.
ويتم تمويل المنظمة إلى حد كبير من الدول ال 194 الأعضاء فيها.
ووافقت الجمعية العام الماضي على زيادة رسوم العضوية تدريجا لتصل إلى 50% بحلول ميزانية 2030-2031 على أبعد تقدير.
وستمثل هذه أول زيادة اضافية في دورة 2024-2025، مع موافقة الدول على زيادة مساهماتها ب20% مقارنة بميزانية الدورة الحالية.

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المصدر: وكالات
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