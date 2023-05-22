زعماء أفارقة بينهم السيسي يسعون لإقناع روسيا وأوكرانيا بوقف القتال

قالت رئاسة جنوب أفريقيا اليوم الاثنين إن ستة زعماء أفارقة اقترحوا أن تقبل أوكرانيا بدء محادثات سلام مع روسيا بالرغم من وجود قوات روسية على أراضيها، في الوقت الذي يستعد فيه مسؤولون من جنوب أفريقيا لزيارة البلدين للترويج للفكرة.

وقالت أوكرانيا إنه يتعين أن تنسحب القوات الروسية من أراضيها قبل بدء المحادثات، بينما تريد موسكو أن تعترف كييف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014 كشرط مسبق للمفاوضات.

وقال فينسنت ماجوينيا، المتحدث باسم رئاسة جنوب أفريقيا، "أولا، وقف القتال. وثانيا، وضع إطار عمل لسلام دائم".

وأعلن الرئيس سيريل رامابوسا المبادرة في 16 مايو. ويقود المبادرة الرئيس السنغالي ماكي سال، رئيس الاتحاد الأفريقي العام الماضي.

وتشمل المبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما ورئيس جمهورية الكونجو دينيس ساسو نجيسو ورئيس أوغندا يويري موسيفيني.

ومن المتوقع ذهاب بعثة السلام إلى موسكو وكييف في مطلع يونيو.

وقالت ليوبوف أبرافيتوفا، سفيرة أوكرانيا لدى جنوب أفريقيا في رسالة نصية "أوضح رئيسي... أن لا محادثات بين أوكرانيا وروسيا ما لم يغادر الروس أراضينا بحدودها المعترف بها دوليا".