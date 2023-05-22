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أكثر من 23 ألف نازح بسبب الفيضانات في إيطاليا

ميلوني خلال زيارتها للمناطق المنكوبة
22 مايو 2023 21:52

أعلنت السلطات أن أكثر من 23 ألف شخص ما زالوا نازحين في شمال شرق إيطاليا، بعد أسبوع من هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات كبيرة وأودت ب14 شخصا.
انتقل معظم هؤلاء للاقامة عند أصدقاء أو أقارب، فيما يقيم نحو 2600 في الفنادق والمدارس وقاعات الرياضة ومراكز اخرى أنشأتها السلطات المحلية، وفق ما افادت منطقة إميليا رومانيا في بيان.
وتساقطت خلال 36 ساعة فقط الأسبوع الماضي كمية أمطار توازي ستة اشهر، وساهمت في رفع منسوب المياه في 20 نهرا وحولت الشوارع إلى مستنقعات من الطين وغمرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.
تسعى السلطات الى إصلاح شبكة الإنترنت للمستشفيات والحكومة والمدارس والأفراد في المناطق المعزولة وبدأت بتوزيع 100 نظام ستارلنك مصنوعة بواسطة شركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك في محيط رافينا الأكثر تضرراً.
بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح، لحقت بواحدة من أغنى مناطق إيطاليا أضرار اقتصادية يستحيل تقييمها حاليا.
وفقًا لاتحاد المزارعين "كونفاغريكولتورا" Confagricoltura يجب اقتلاع ما لا يقل عن 10 ملايين شجرة فاكهة وهو رقم قد يصل إلى 40 مليونًا.
ولا يزال أكثر من 600 طريق مغلقًا الاثنين وقدرت المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع انها بحاجة الى 620 مليون يورو لإصلاح شبكة الطرقات.

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