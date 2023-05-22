الملكة رانيا تنشر فيديو لاستعدادات حفل حناء ولي العهد

تتواصل ترتيبات حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على السعودية رجوة خالد السيف، الذي سيقام في الأول من يونيو 2023.

ونشرت ملكة الأردن رانيا العبد الله، فيديو من الاستعدادات لحفل الحناء الذي سيقام اليوم تمهيدا لعقد القران الذي سيتم في قصر الحسينية، بالعاصمة عمان عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام».

ويظهر مقطع الفيديو قيام مجموعة تجهز مستلزمات الحفل، المصنوعة يدويا.

وعلقت الملكة على الفيديو قائلة: "سلمت الأيادي وبوركت الجهود، الله يتمم على خير".

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يشار إلى أن خطوبة الأمير الحسين على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف تمت في السابع عشر من أغسطس الماضي، وذلك بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله.