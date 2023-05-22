مصرع 19 شاباً في حريق بمدرسة في غويانا

قضى 19 شابا على الأقل في حريق نشب في مهجع مدرسة في المهدية بوسط غوايانا، الأمر الذي وصفه رئيس البلاد بأنه "كارثة كبرى".

وقال جهاز الاطفاء في بيان الاثنين "قضى 14 شابا في المكان فيما قضى خمسة في المستشفى. لا يزال طفلان في وضع دقيق فيما يعاني أربعة آخرون جروحا بالغة".

وكانت حصيلة سابقة أدلت بها الحكومة أشارت إلى مصرع عشرين شخصا.

وقال الرئيس عرفان علي ليل الأحد "هذه كارثة كبرى. إنها مروّعة ومؤلمة".

وأُرسلت طائرات خاصة وعسكرية إلى المهدية الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب جورجتاون، في الوقت الذي شهدت فيه المنطقة أمطاراً غزيرة.

ودعت النائبة المعارِضة ناتاشا سينغ لويس إلى إجراء تحقيق لمعرفة سبب الحريق.



