أوغان يعلن تأييد أردوغان في جولة الإعادة

أعلن سنان أوغان، المرشح الحاصل على المركز الثالث في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التركية، اليوم الاثنين تأييده للرئيس رجب طيب أردوغان، مما يزيد من التحديات التي تواجه مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة المقررة يوم الأحد المقبل.

وحصل أوغان، وهو قومي متشدد لم يكن معروفا في الأوساط التركية قبل الانتخابات، على 5.2 من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات في 14 مايو، الأمر الذي جعل بعض المحللين يصفونه بأنه "صانع ملوك" محتمل في جولة الإعادة.

وقال أوغان في مؤتمر صحفي بأنقرة "أُعلن أننا سندعم مرشح تحالف الشعب السيد رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية"، مضيفا أن حملته الانتخابية جعلت القوميين الأتراك "لاعبين رئيسيين" في السياسة.

وقال إن تحالف الأمة بزعامة كليتشدار أوغلو "فشل في إقناعنا بالمستقبل"، بينما استند قرار دعم أردوغان على مبدأ "الكفاح المستمر (ضد) الإرهاب".

وحصل أردوغان في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة يوم 14 مايو على 49.5 بالمئة مقابل 44.9 بالمئة لمنافسه كليتشدار أوغلو، في حين فاز ائتلاف بقيادة الحزب الحاكم بأغلبية مقاعد البرلمان.

وأوغان (55 عاما) أكاديمي سابق، كان مرشحا في الجولة الأولى للرئاسة عن تحالف من الأحزاب اليمينية بقيادة حزب النصر المعروف بموقفه المناهض للمهاجرين في تركيا التي تستضيف أكبر مجموعة من اللاجئين في العالم.



