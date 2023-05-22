الثلاثاء 23 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أنظمة الإنذار المبكر من كوارث جوية تنقذ أرواحاً

أرشيفية
22 مايو 2023 17:44

أفادت الأمم المتحدة، الاثنين، أن أنظمة الإنذار المبكر من كوارث جوية سمحت بإنقاذ الكثير من الأرواح، لكن الخسائر الاقتصادية المرتبطة بهذه الظواهر ازدادت بشكل هائل.
وأفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ما لا يقل عن مليوني شخص قضوا في فترة 1970-1921جراء ظواهر مرتبطة بالمناخ والأحوال الجوية والمياه، 90% منهم في الدول النامية.
وأحصت المنظمة 11778 كارثة خلال نصف القرن هذا، تسببت بخسائر اقتصادية بقيمة 4300 مليار دولار.
وأوضح الأمين العام للمنظمة الدولية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس أن «المجتمعات الأكثر هشاشة هي للأسف الأكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطقس والمياه».
لكن الوكالة أشارت كذلك إلى أن تحسين أنظمة الإنذار المبكر وتنسيق الاستجابة للكوارث مكنا من الحد بشكل كبير من الخسائر البشرية.
وجعل تالاس من تغطية جميع سكان العالم بأنظمة الإنذار المبكر أولوية، للسماح لهم بالاستعداد والاحتماء، وصولاً إلى إخلاء المواقع المعرضة للخطر في الوقت المناسب.
والهدف الذي اعتمده الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً هو تأمين الحماية لجميع دول العالم بحلول نهاية 2027.

أخبار ذات صلة
موسكو: مفاوضات حول اتفاق الحبوب قريباً
الأمم المتحدة تقلّص حصص المساعدات للروهينغا
المصدر: وكالات
المناخ
التغير المناخي
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
شارع في جنوب الخرطوم بعد بدء سريان وقف إطلاق النار رسميًا بين الجي
عربي ودولي
السودان.. هدوء نسبي غداة سريان الهدنة
اليوم 13:03
3 لاعبين في صراع الصدارة بـ «ماسترز الشطرنج»
الرياضي
3 لاعبين في صراع الصدارة بـ «ماسترز الشطرنج»
اليوم 13:00
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية جاسم محمد عبدالله الخيال إلى رتبة لواء وتعيينه قائداً عاماً للحرس الأميري
الإمارات
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية جاسم محمد عبدالله الخيال إلى رتبة لواء وتعيينه قائداً عاماً للحرس الأميري
اليوم 12:48
استئناف أحكام بالسجن ضد لصوص جواهر متحف القبو الأخضر
عربي ودولي
استئناف أحكام بالسجن ضد لصوص جواهر متحف القبو الأخضر
اليوم 12:47
«أبيض الشباب» يستعد لـ «التجربة الروسية»
الرياضي
«أبيض الشباب» يستعد لـ «التجربة الروسية»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©