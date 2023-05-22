تواصل القتال في السودان قبل ساعات من هدنة مرتقبة

هزّت غارات جوية وانفجارات جديدة الخرطوم، الاثنين، قبل ساعات من دخول مرتقب لوقف إطلاق النار في السودان حيز التنفيذ بين الطرفَين المتنازعين على السلطة، اللذين يواصلان القتال حتى اللحظة رغم تأكيدهما نيتهما احترام الهدنة.

لليوم السابع والثلاثين على التوالي، يلازم سكان العاصمة السودانية البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة تقريباً منازلهم وسط اقتتال وحرّ شديد.

وأعلنت الولايات المتحدة والسعوديّة في بيان مشترك أنّ ممثّلي الجيش السوداني وقوّات الدعم السريع وافقوا على وقف لإطلاق النار مدّته أسبوع، يبدأ الساعة 19,45 بتوقيت غرينتش الاثنين.

أعلن كلّ من الطرفَين في بيان أنهما يريدان احترام هذه الهدنة التي رحّبت بها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد).

لكن خلال أكثر من خمسة أسابيع من الحرب، تعهّد الطرفان بوقف إطلاق النار أكثر من عشر مرات، لكن سرعان ما تم انتهاكه.

والأحد، جدّد مسؤول الشؤون الإنسانيّة في الأمم المتحدة مارتن غريفيث دعوته إلى «إيصال المساعدة الإنسانيّة في شكل آمن»، فيما يحتاج أكثر من 25 مليون من سكان السودان - أي أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 45 مليون نسمة تقريباً - إلى مساعدات.

وفي حال استمرار الحرب، قد يلجأ مليون سوداني إضافي إلى الدول المجاورة، وفق الأمم المتحدة. وتخشى هذه الدول انتقال عدوى الاقتتال.

وكان البيان الأميركي السعودي المشترك أكّد أنّه «خلافاً لوقف إطلاق النار السابق، تمّ التوقيع من قِبَل الطرفين على الاتّفاقيّة التي تمّ التوصّل إليها في جدّة، وستدعمُها آليّة لمراقبة وقف إطلاق النار مدعومة دوليّاً» من السعودية والولايات المتحدة والمجتمع الدولي.