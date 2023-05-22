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انطلاق أول رائدين سعوديين إلى الفضاء

انطلاق أول رائدين سعوديين إلى الفضاء
22 مايو 2023 07:56

 أطلقت المملكة العربية السعودية، مساء أمس الأحد ، الرحلة العلمية المتجهة إلى الفضاء وعلى متنها أول رائدي فضاء سعوديين "ريانة برناوي" و "علي القرني" من محطة الفضاء الدولية (ISS) بمدينة كيب كانيفرال في ولاية فلوريدا الأميركية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المهمة تهدف إلى إجراء تجارب علمية وبحثية رائدة تسهم نتائجها في تعزيز مكانة المملكة عالمياً في مجال استكشاف الفضاء، وخدمة البشرية، وإبراز دور مراكز الأبحاث السعودية وتأكيد جهودها الحثيثة في إحداث تأثير علمي في هذا المجال.

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وأضافت أن رائدي الفضاء سيخوضان خلال رحلتهم 11 تجربة بحثية وعلمية في بيئة الجاذبية الصغرى، إضافة إلى 3 تجارب تفاعلية تعليمية مع طلاب وطالبات المدارس في المملكة، ليصبح مجموع التجارب 14 تجربة تستهدف القيام بالأبحاث البشرية وعلوم الخلايا، وتجارب الاستمطار الصناعي في بيئة الجاذبية الصغرى.

وذكرت أن الرحلة تعد ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء الذي يعد أحد البرامج التي تهدف في مرحلتها الأولى إلى إرسال رائديّ فضاء ضمن رحلة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، على ارتفاع ما يقارب 420 كلم فوق سطح الأرض.

المصدر: وكالات
محطة الفضاء الدولية
رواد الفضاء
السعودية
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