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زلزال قوي يهز منطقة قبالة ساحل كاليفورنيا

زلزال
22 مايو 2023 07:31

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً قوته 5.5 درجة هز منطقة قبالة ساحل شمال كاليفورنيا، دون أن يتسبب في حدوث أضرار أو إصابات.
وأضافت الهيئة أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات ووقع على بعد 108 كيلومترات إلى الغرب من بتروليا وهي منطقة يقطنها نحو ألف شخص في مقاطعة هومبولت الريفية.
وقالت الهيئة إن السكان في عدد من البلدات الأخرى في المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة في شمال كاليفورنيا قالوا إنهم شعروا بهزة خفيفة.
وتشهد كاليفورنيا نشاطا زلزاليا متكررا وتعرضت في ديسمبر لزلزال بقوة 6.4 درجة أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 12 شخصا ومقتل اثنين.

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المصدر: وكالات
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