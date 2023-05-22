بايدن ومكارثي يبحثان ملف سقف الدين

يلتقي الرئيس جو بايدن وزعيم الجمهوريّين في مجلس النوّاب كيفن مكارثي الاثنين، لمواصلة المفاوضات حول ملفّ سقف الدين الأميركي.

وليس أمام الفريقَين سوى عشرة أيّام للتوصّل إلى اتّفاق والسماح للولايات المتحدة بمواصلة سداد ما يتوجّب عليها.

وكتب رئيس مجلس النوّاب الجمهوري على تويتر بعد مكالمة هاتفيّة مع الرئيس الديموقراطي "موقفي لم يتبدّل.. سنلتقي غدا شخصيا لمواصلة المفاوضات". وسارع البيت الأبيض إلى تأكيد هذه المعلومة.

وشدّد في تغريدة لاحقة أطلقها خلال رحلة العودة إلى واشنطن من اليابان حيث شارك في قمّة مجموعة السبع، على أنّ "الولايات المتحدة لم تتخلّف أبدا عن سداد ديونها. وهذا الأمر لن يحصل أبدا".

في تصريح مقتضب أدلى به لاحقا الأحد، أشار مكارثي إلى تواصل بنّاء بين الجانبين. ومعلّقا على المكالمة الهاتفيّة مع بايدن، قال مكارثي "أعتقد أنها كانت مكالمة هاتفية بنّاءة".