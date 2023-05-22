الثلاثاء 23 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بايدن ومكارثي يبحثان ملف سقف الدين

بايدن ومكارثي يبحثان ملف سقف الدين
22 مايو 2023 08:25

يلتقي الرئيس جو بايدن وزعيم الجمهوريّين في مجلس النوّاب كيفن مكارثي الاثنين، لمواصلة المفاوضات حول ملفّ سقف الدين الأميركي.
وليس أمام الفريقَين سوى عشرة أيّام للتوصّل إلى اتّفاق والسماح للولايات المتحدة بمواصلة سداد ما يتوجّب عليها.

وكتب رئيس مجلس النوّاب الجمهوري على تويتر بعد مكالمة هاتفيّة مع الرئيس الديموقراطي "موقفي لم يتبدّل.. سنلتقي غدا شخصيا لمواصلة المفاوضات". وسارع البيت الأبيض إلى تأكيد هذه المعلومة.

أخبار ذات صلة
محادثات "مثمرة" بين بايدن والجمهوريين حول سقف الدين
الدولار عند أعلى مستوى في 6 أشهر

وشدّد في تغريدة لاحقة أطلقها خلال رحلة العودة إلى واشنطن من اليابان حيث شارك في قمّة مجموعة السبع، على أنّ "الولايات المتحدة لم تتخلّف أبدا عن سداد ديونها. وهذا الأمر لن يحصل أبدا".

في تصريح مقتضب أدلى به لاحقا الأحد، أشار مكارثي إلى تواصل بنّاء بين الجانبين. ومعلّقا على المكالمة الهاتفيّة مع بايدن، قال مكارثي "أعتقد أنها كانت مكالمة هاتفية بنّاءة".

 

المصدر: وكالات
سقف الدين الأميركي
جو بايدن
بايدن
آخر الأخبار
شارع في جنوب الخرطوم بعد بدء سريان وقف إطلاق النار رسميًا بين الجي
عربي ودولي
السودان.. هدوء نسبي غداة سريان الهدنة
اليوم 13:03
3 لاعبين في صراع الصدارة بـ «ماسترز الشطرنج»
الرياضي
3 لاعبين في صراع الصدارة بـ «ماسترز الشطرنج»
اليوم 13:00
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية جاسم محمد عبدالله الخيال إلى رتبة لواء وتعيينه قائداً عاماً للحرس الأميري
الإمارات
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية جاسم محمد عبدالله الخيال إلى رتبة لواء وتعيينه قائداً عاماً للحرس الأميري
اليوم 12:48
استئناف أحكام بالسجن ضد لصوص جواهر متحف القبو الأخضر
عربي ودولي
استئناف أحكام بالسجن ضد لصوص جواهر متحف القبو الأخضر
اليوم 12:47
«أبيض الشباب» يستعد لـ «التجربة الروسية»
الرياضي
«أبيض الشباب» يستعد لـ «التجربة الروسية»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©