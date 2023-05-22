الثلاثاء 23 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

قتيلان في تحطم طائرة قبالة كاليفورنيا

تحطم طائرة (أرشيفية)
22 مايو 2023 07:27

قتل شخصان إثر تحطم طائرة خاصة صغيرة في المحيط الهادئ على بعد حوالي 65 كيلو متراً غرب هاف مون باي، بولاية كاليفورنيا الأميركية، بعد مكالمة طوارئ طلبا للمساعدة يوم السبت.

ونقلت صحيفة لوس أنجليس تايمز الأميركية عن المجلس الوطني لسلامة النقل إن الطائرة كانت من طراز "فايكينج إير دي إتش سي400-6- توين أوتر" ، متوجهة من مطار مقاطعة سانتا روزا سونوما إلى هونولولو في جزر هاواي.

أخبار ذات صلة
صورة مزيّفة لانفجار البنتاغون تتسبب بهبوط البورصة
محادثات "مثمرة" بين بايدن والجمهوريين حول سقف الدين

وقال متحدث باسم خفر السواحل الأميركي إن الطائرة أجبرت بعد ساعتين على العودة بسبب ما قاله الطيار لمراقبي الحركة الجوية إنها "مشاكل ميكانيكية. ووفقا للمجلس الوطني لسلامة النقل، أقلعت الطائرة من سانتا روزا حوالي الساعة 20:8 صباحا، لكنها عادت أدراجها متجهة إلى مهبط طائرات عام صغير في خليج هاف مون، حيث تحطمت في الساعة 15:2 مساء.

وأظهر التتبع بواسطة موقع فلايترادار  الطائرة استدارت للعودة حوالي الساعة 40:10 صباحا وتوجهت عائدة إلى سانتا روزا حتى حوالي الساعة 15:1 مساء، وعندما أعيد توجيهها نحو خليج هاف مون وبدأت في الهبوط. وبعد خمسة عشر دقيقة سقطت. وقالت المتحدثة باسم المجلس الوطني لسلامة النقل، سارة تايلور سوليك، إنه لم يكن هناك ركاب آخرون على متن الطائرة، وأن محققي المجلس الوطني لسلامة النقل يعملون على استعادة الطائرة. ولم يتم الكشف عن هوية الطيار ومساعده. 

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
كاليفورنيا
تحطم طائرة
آخر الأخبار
شارع في جنوب الخرطوم بعد بدء سريان وقف إطلاق النار رسميًا بين الجي
عربي ودولي
السودان.. هدوء نسبي غداة سريان الهدنة
اليوم 13:03
3 لاعبين في صراع الصدارة بـ «ماسترز الشطرنج»
الرياضي
3 لاعبين في صراع الصدارة بـ «ماسترز الشطرنج»
اليوم 13:00
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية جاسم محمد عبدالله الخيال إلى رتبة لواء وتعيينه قائداً عاماً للحرس الأميري
الإمارات
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية جاسم محمد عبدالله الخيال إلى رتبة لواء وتعيينه قائداً عاماً للحرس الأميري
اليوم 12:48
استئناف أحكام بالسجن ضد لصوص جواهر متحف القبو الأخضر
عربي ودولي
استئناف أحكام بالسجن ضد لصوص جواهر متحف القبو الأخضر
اليوم 12:47
«أبيض الشباب» يستعد لـ «التجربة الروسية»
الرياضي
«أبيض الشباب» يستعد لـ «التجربة الروسية»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©