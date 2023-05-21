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الأمم المتحدة: نزوح 85 ألف شخص في «الجنينة»

الأمم المتحدة: نزوح 85 ألف شخص في «الجنينة»
22 مايو 2023 02:00

الخرطوم (الاتحاد)

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أعلنت الأمم المتحدة، أمس، عن نزوح 85 ألف شخص في مدينة «الجنينة» عاصمة ولاية غرب دارفور غربي السودان، إثر إحراق جميع المواقع التي يتجمع فيها النازحون، جراء الاشتباكات.
وقال مكتب المنظمة الدولية للشؤون الإنسانية «أوتشا» في بيان: «بحسب ما ورد تم إحراق جميع المواقع الـ86 للنازحين في جميع أنحاء مدينة الجنينة، ما أجبر أكثر من 85 ألف على النزوح في الأحياء الواقعة في الأجزاء الشمالية من المدينة.
وأضاف أن «جميع أسواق المدينة دُمرت، وبات المدنيون غير قادرين على شراء المواد الغذائية الأساسية، كما أن شبكة الكهرباء معطلة مما أوقف معظم نقاط توفير المياه».
كما أفاد بتعرض العديد من مباني المنظمات الإنسانية للهجوم والنهب، مما حد بشدة من وصول المدنيين إلى المساعدة والخدمات، بالإضافة إلى صعوبة وصول الأطباء إلى الجرحى لتقديم المساعدة أو رفع الجثث.
وقُتل 280 شخصاً وأصيب 160 آخرون في اشتباكات بمدينة «الجنينة» في 15مايو الجاري.

 

الأمم المتحدة
السودان
دارفور
النازحين
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