رئيس تونس يحذر من تأجيج الأوضاع وافتعال الأزمات

تونس (الاتحاد)

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد، أن عدم توافر الخبز في الآونة الأخيرة ببعض الولايات يرجع إلى سعي البعض لتأجيج الأوضاع الاجتماعية والعمل على افتعال الأزمات في تونس.

وأضاف سعيد عقب اجتماعه مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، مساء أمس الأول، أنه «من غير المقبول ألّا يتوفر الخبز في ولاية في حين يتوفر في ولايات أخرى مجاورة»، وفق بيان للرئاسة التونسية.

اعتبر سعيد أن «فقدان بعض المواد الأخرى أو ندرتها في بعض الجهات على غرار القهوة والسكر على سبيل المثال بسبب الاحتكار والمضاربة غير المشروعة وسيطرة البعض اللوبيات على مسالك التوزيع بهدف التنكيل بالشعب».

كما شدد الرئيس التونسي على ضرورة أن تتحمل كل مؤسسات الدولة مسؤولياتها كاملة لوضع حد لهذا الوضع ولهذه الممارسات.

وتواجه تونس نقصا في السلع الأساسية، وهو الأمر الذي تفاقم منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، وتعطيل إمدادات القمح.

وفي نفس الوقت تعاني تونس أزمة مالية خانقة تسببت في نقص الكثير من المواد الاستهلاكية بالأسواق.