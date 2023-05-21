المغرب يحتضن اجتماعاً ليبياً لبحث القضايا الخلافية

حسن الورفلي (بنغازي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، أمس، مع النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، عمر بوشاح، آلية تسريع إنجاز القوانين الانتخابية في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن «المنفي وبوشاح بحثا خلال لقائهما تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وآلية تسريع إنجاز القوانين الانتخابية لإجراء انتخابات شاملة يشارك فيها الجميع على أسس ديمقراطية وقانونية والوصول للانتخابات خلال العام الحالي».

إلى ذلك، تستأنف اللجنة المشتركة لصياغة القوانين الانتخابية «6+6» اجتماعاتها اليوم الاثنين في المغرب، بحضور ومشاركة فريق فني من البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وبينت مصادر مطلعة، أن الاجتماعات التي جاءت بناء على دعوة من السلطات المغربية، لوفدي مجلس النواب والدولة، قد تستمر لعدة أيام، ومن المقرر أن يتم خلالها مناقشة والتصويت على المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، للوصول إلى صيغة توافقية لتعرض لاحقاً لاعتمادها من قبل المجلسين.

يشار إلى أن اللجنة القانونية المشتركة تشكلت بناء على التعديل الدستوري الـ 13، وباشرت اللجنة اجتماعاتها في شهر أبريل الماضي ثم عقدت اجتماعها الثاني في بداية شهر مايو الجاري في العاصمة طرابلس، إلا أنها لم تحقق أي تقدم في مناقشة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية.

والخميس الماضي، اتفقت حكومة الوحدة الوطنية مع البعثة الأممية على تشكيل فرق تنظيمية مشتركة لتنسيق الجهود، وتبادل وجهات النظر لتنفيذ عدد من البرامج التي تسهم في إنجاح العملية الانتخابية المرتقبة.

في مصراتة، أجرى المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي، مشاورات حول تطورات الأوضاع في البلاد، وذلك ضمن جولة المبعوث الأممي للقاء كافة الأطراف الليبية الفاعلة في المشهد السياسي.

وتعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تشكيل لجنة رفيعة المستوى من كافة الأطياف والمكونات الليبية تكون مهمتها الترتيب لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد قبل نهاية العام الجاري.

وفي بنغازي، بحث القائد العام للقوات المُسلحة الليبية المُشير خليفة حفتر، مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، آخر التطورات على الساحة الليبية، بحسب بيان مقتضب نشره المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي.