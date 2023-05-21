البحرين وإسرائيل تؤكدان أهمية إرساء الأمن والسلم في المنطقة

المنامة (الاتحاد)

ناقش وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، ونظيره الإسرائيلي، إيلي كوهين، عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، بأنه تم خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، «استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع بين البحرين وإسرائيل وسبل تنميتها والدفع بها إلى مستويات أشمل بما يلبي المصالح المتبادلة».

كما تم بحث الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتأكيد على أهمية إرساء دعائم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.