«القيادة الرئاسي»: ملتزمون بالسلام مع خيار الردع لأي تهديد عدائي

عدن (الاتحاد)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي أن استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب سيظل هدفاً للشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة.

وأكد العليمي في كلمة له بمناسبة العيد الوطني الـ 33، المضي قدماً في التعاطي الجاد مع جهود السلام، جنباً إلى جنب مع خيار الردع لأي تهديد عدائي.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، دعمه لكافة الجهود الرامية إلى حل شامل للحرب في اليمن.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها بايدن إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بمناسبة اليوم الوطني، بحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وقال بايدن في البرقية: «نيابة عن شعب الولايات المتحدة، أرسل لكم وللشعب اليمني أحلى الأمنيات خلال احتفالكم بيومكم الوطني في الثاني والعشرين من مايو». وتابع: «الولايات المتحدة تقف مع الشعب اليمني، وتدعم رغبته الغامرة بالسلام والأمن والاستقرار، وسنبقى ملتزمين بدعم كافة الجهود نحو حل شامل للصراع الذي أصاب اليمن لما يقرب عن عقد من الزمن».

وأكد دعم الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة والشركاء في المنطقة والمجتمع الدولي، للحفاظ على الهدنة الحالية، وتعزيز التقدم نحو السلام.