العراق يدعو إلى تعزيز التنسيق الأمني مع الأردن

هدى جاسم (بغداد)

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أمس، أهمية تعزيز التنسيق الأمني بين العراق والأردن، مشيراً إلى أن العراق يسير بفعالية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ودعا الرئيس العراقي خلال استقباله وزير الداخلية الأردني مازن عبد الله هلال الفراية والوفد المرافق الذي يزور العراق حالياً، إلى تعزيز وتطوير التعاون الثنائي والتنسيق الأمني بين العراق والأردن، وبما يخدم المصالح المشتركة بينهما.

وقال الرئيس العراقي، إن «حالة الأمن والاستقرار في المدن العراقية والجهود المبذولة في هذا الشأن يعكس النهج الجديد في العراق والعمل الفعال والمضي في تقديم الخدمات وتحقيق الرفاهية للشعب والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة».

وأعرب عن سعادته لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، لافتاً إلى «أهمية العمل المشترك لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة».

بدوره، أكد وزير الداخلية الأردني على رغبة بلاده الجدية لتوثيق التعاون والتواصل المستمر مع العراق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم المصالح العليا للبلدين.