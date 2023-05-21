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تحييد 26 إرهابياً من «داعش» في نيجيريا

تحييد 26 إرهابياً من «داعش» في نيجيريا
22 مايو 2023 02:00

أبوجا (وكالات)

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أعلنت نيجيريا تحييد 26 إرهابياً من تنظيم «إسواب» ذراع «داعش» في غرب أفريقيا.
وقال موسى دانمادامي، المنسق الإعلامي لوزارة الدفاع النيجيرية، في تصريحات صحفية، إن القوات الأمنية نفذت عملية ضد «إسواب» بولاية «بورنو».
وأضاف أن العملية الأمنية أسفرت عن تحييد 26 إرهابياً من التنظيم المذكور، إلى جانب إصابة آخرين.
وأوضح أن قوات بلاده ألقت القبض أيضاً على 25 شخصاً تورطوا في تأمين الدعم اللوجستي للتنظيم الإرهابي.
وأصبح «أبو مصعب البرناوي»، نجل «محمد يوسف»، مؤسس تنظيم «بوكو حرام» الإرهابي في نيجيريا، المتحدث باسم «بوكو حرام» بعد وفاة والده عام 2009.
وتسببت أزمة القيادة التي بدأت داخل «بوكو حرام» عام 2016 في انقسام التنظيم بين «البرناوي» و«أبو بكر شيكاو».
وبينما كان «شيكاو» يدير «بوكو حرام»، واصل «البرناوي» نشاطاته من خلال إنشاء «إسواب» بالتعاون مع تنظيم «داعش» الإرهابي.

داعش
نيجيريا
الجيش النيجيري
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