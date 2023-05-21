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مصر وعُمان.. السعي لتحقيق الاستقرار الإقليمي

السيسي مستقبلاً هيثم بن طارق في القاهرة (من المصدر)
22 مايو 2023 02:00

القاهرة (الاتحاد)

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السيسي وسلطان عُمان يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، في قصر الاتحادية بالقاهرة، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، بأن الرئيس رحب خلال المباحثات بالسلطان هيثم بن طارق، معرباً عن أطيب التمنيات بالتوفيق لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والنجاح في تحقيق رؤية عُمان 2040، ومشيداً في هذا الإطار بـ«العلاقات الودية التاريخية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان، والتي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفا واحدا ضد الأزمات والتحديات، مع تأكيد حرص مصر على الارتقاء بتلك العلاقات المتميزة بما يحقق مصالح الشعبين والأمة العربية بأسرها».
وأضاف المتحدث أن المباحثات شهدت تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، في إطار التنسيق والتشاور الدائمين بين الدولتين، وسعيهما لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين، لاسيما في ظل التهديدات الكبيرة التي تواجه المنطقة والعديد من الدول العربية، حيث تطابقت رؤى الجانبين حول ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمات القائمة، على النحو الذي يحمي المصالح العليا للشعوب العربية ويصون مقدراتها ومكتسباتها.
وأفاد بأن الجانبان تباحثا سبل تبادل الخبرات والتجارب في تحقيق التطوير المؤسسي وتحديث الأجهزة الإدارية في البلدين وآليات عملها على نحو يتسم بالحوكمة والرقمنة.
من جانبه، أشاد السلطان هيثم بن طارق بتميز العلاقات المصرية العمانية، وأواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين عبر التاريخ.
وأكد حرص عُمان على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة، وذلك للبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت في هذا الصدد خلال زيارة الرئيس المصري إلى مسقط في يونيو 2022، فضلاً عن مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ضوء ما تمثله مصر من عمق استراتيجي وثقافي للأمة العربية، وعنصرا أساسيا في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
كما أعرب الزعيمان عن الارتياح للزيادة المستمرة في معدلات النمو التجاري، مع تأكيد مواصلة تعزيز الجهود الجارية في هذا الشأن بين الجهات المعنية في الدولتين.

 

مصر
سلطنة عُمان
عبد الفتاح السيسي
هيثم بن طارق آل سعيد
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