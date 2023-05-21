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«الصحة العالمية» تأمل التوصل إلى «اتفاق تاريخي» حول الجوائح

«الصحة العالمية» تأمل التوصل إلى «اتفاق تاريخي» حول الجوائح
22 مايو 2023 02:00

جنيف (وكالات)
 
شدّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس، على وجوب التوصل في المفاوضات الجارية حالياً إلى «اتفاق تاريخي» حول الجوائح، من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في الأمن الصحي العالمي.
وفي افتتاح جمعية الصحة العامة، الجمعية العامة السنوية لمنظمة الصحة العالمية، قال تيدروس «لا يمكننا ببساطة الاستمرار كما فعلنا من قبل»، وفق ما نقل عنه موقع الأمم المتحدة. وبدأت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية مفاوضات ترمي إلى التوصل لاتفاق دولي لضمان عالم أفضل قادر على تجنّب الجوائح في المستقبل أو الاستجابة لها بفاعلية أكبر.
ولا تزال العملية في مراحلها الأولية، لكن الهدف منها التوصل لاتفاق بحلول مايو 2024، موعد انعقاد جمعية الصحة العالمية المقبلة.
وقال تيدروس في افتتاح الجمعية التي تعقد لمدة 10 أيام، إن الاتفاق الجديد المعني بالجوائح الذي يجري التفاوض حوله الآن يجب أن يكون «تاريخياً»، وذلك لإحداث نقلة نوعية في الأمن الصحي العالمي، وأن «يشكّل اعترافا بأن مصائرنا متداخلة».
وشدد تيدروس على ضرورة أن «نستخلص من الجائحة العبر المؤلمة، ومن أهمها أنه ليس بإمكاننا مواجهة التهديدات المشتركة إلا باستجابة مشتركة».
وتابع «هذه هي اللحظة المناسبة بالنسبة إلينا لنكتب فصلاً جديداً في تاريخ الصحة العالمية، ولنرسم مساراً جديداً للأمام، ولنجعل العالم أكثر أمانا لأطفالنا وأحفادنا».
وشدّد تيدروس على أنه «اتّضح خلال جائحة (كوفيد - 19) أن العالم يصبح أقوى عندما يتكاتف لمكافحة التهديدات الصحية المشتركة».
من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في كلمة وجّهها عبر الفيديو عن أمله أن تثمر المفاوضات الراهنة حول منع وقوع الجوائح والاستعداد والاستجابة لها «نهجا قوياً متعدد الطرف ينقذ الأرواح».

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