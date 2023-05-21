مصر: أحكام بالسجن المؤبد  والمشدد بحق 17 «إخوانياً»

القاهرة (الاتحاد)

قضت محكمة مصرية أمس، بالحكم على 14 من كوادر وقيادات وعناصر جماعة «الإخوان» بالسجن المؤبد والحكم على ثلاثة آخرين بالسجن المشدد لـ 15 عاماً لإدانتهم بتولي قيادة داخل «جماعة إرهابية» وتمويلها ونشر أخبار كاذبة بهدف زعزعة استقرار البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن ذلك جاء في الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات القاهرة أمس، برئاسة المستشار محمد الشربيني. وأوضحت أن «الحكم تضمن إدراج المحكوم عليهم جميعا في قائمة الإرهابيين وكذلك إدراج تنظيم جماعة الإخوان في قائمة الكيانات الإرهابية».

وقالت الوكالة إن «نيابة أمن الدولة العليا كانت قد أسندت إلى المتهمين قيامهم خلال الفترة ما بين عامي 2019 و2021 بارتكاب جرائم تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمصريين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

وأضافت أن «النيابة أسندت إلى المتهمين جميعا جريمة (تمويل الإرهاب) من خلال تمويل أنشطة لتنظيم الإخوان مع علمهم بمخططاته التي تستهدف الدولة المصرية ومؤسساتها واستخدام ذلك التمويل في نشاط إرهابي».

وأظهرت تحقيقات النيابة أن «المتهمين جميعا قاموا بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية في البلاد باستخدام منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بهدف إثارة البلبلة والاضطراب والفزع بين السكان وكان ذلك تنفيذا لأغراض إرهابية».