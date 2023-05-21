تركيا: 718 ألف مغترب أدلوا بأصواتهم في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية

أنقرة (وكالات)

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، أمس، إدلاء 717612 ناخباً من المغتربين الأتراك بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وذلك منذ انطلاق التصويت في الخارج أمس الأول. وقالت «الهيئة»، إن اكثر من 683 ألف مغترب أدلوا بأصواتهم حتى الآن في الممثليات الخارجية، فيما صوت أكثر من 34 ألفا في المعابر الحدودية.

وأضافت أنه من المقرر أن تستمر عملية التصويت في الممثليات الخارجية حتى 24 من مايو الحالي. وشهدت تركيا في الـ 14 من مايو الحالي انتخابات رئاسية وبرلمانية وتنافس في الرئاسية كل من مرشح «تحالف الجمهور» الرئيس رجب طيب أردوغان ومرشح «تحالف الأمة» زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو ومرشح «تحالف أتا» سنان أوغان.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وقليجدار أوغلو في الـ 28 من مايو لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 % من الأصوات. وحصل أردوغان على 49.52 % من أصوات الناخبين فيما نال قليجدار أوغلو 44.88 % وسنان أوغان على 5.17 % وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات.