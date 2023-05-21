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بايدن ومكارثي يلتقيان الاثنين في شأن ملف سقف الدين

أرشيفية
21 مايو 2023 23:13

يلتقي الرئيس جو بايدن وزعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي الاثنين لمواصلة المفاوضات حول الملف الشائك المتمثل في سقف الدين الأميركي.
وليس أمام الفريقين سوى عشرة أيام للتوصل إلى اتفاق والسماح للولايات المتحدة بالاستمرار في سداد ما يتوجب عليها.
وكتب رئيس مجلس النواب الجمهوري على «تويتر» بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الديمقراطي «لم يتبدل موقفي. لا يمكن لواشنطن أن تواصل إنفاق مال لا نملكه. سنلتقي غداً شخصياً لمواصلة المفاوضات».
وسارع البيت الأبيض إلى تأكيد هذه المعلومة.
وفي وقت سابق الأحد، قال بايدن للصحافيين في ختام قمة مجموعة السبع في اليابان قبل أن يتجه إلى واشنطن، إن مطالب الجمهوريين الأخيرة بخفض الإنفاق كشرط لرفع سقف الدين للحكومة الأميركية «بصراحة غير مقبولة».

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