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وفاة 10 أشخاص جراء تفشي الكوليرا في جنوب أفريقيا

وفاة 10 أشخاص جراء تفشي الكوليرا في جنوب أفريقيا
21 مايو 2023 23:09

أدى تفشي الكوليرا قرب بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا إلى وفاة عشرة أشخاص على الأقل، وفق ما أفادت السلطات الصحية الأحد.
وأعلنت دائرة الصحة في مقاطعة غوتنغ التابعة لبريتوريا أن 95 شخصاً تظهر عليهم عوارض الإصابة بالكوليرا، مثل الإسهال والتشنجات المعوية والغثيان، زاروا مستشفى محلياً منذ الاثنين.
وأوضحت أن الفحوص أكدت تسجيل 19 إصابة بالكوليرا على الأقل، مشيرة إلى أن 37 شخصاً ما زالوا يخضعون للعلاج.
أما الضحايا، فهم طفل في الثالثة وتسعة أشخاص بالغين. وأكدت مسؤولة دائرة الصحة المحلية نومانتو نكومو-راليهوكو، أن عدداً إضافياً من العاملين في المجال الصحي، بما يشمل أطباء وممرضين، استنفر للتعامل مع هذا التفشي الذي يتركز في منطقة هامانسكرال شمال العاصمة.
وأضافت «نحضّ الناس على تفادي الأطعمة والمياه والأسطح الملوثة أو المشتبه بتلوّثها، وغسل اليدين جيداً بالصابون قبل لمس الطعام أو بعد استخدام المرحاض».
وكانت سلطات بريتوريا دعت سكان هامانسكرال إلى عدم الشرب من الصنابير مباشرة، مشيرة إلى أنها ستوفّر لهم صهاريج للمياه.
والكوليرا عدوى حادة تسبّب الإسهال وتنجم عن تناول الأطعمة أو شرب المياه الملوّثة.

 

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