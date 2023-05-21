زيلينسكي يحصل على دعم دبلوماسي ومساعدات عسكرية في هيروشيما

حصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، على تعهدات جديدة بمعدات عسكرية، بالإضافة إلى دعم دبلوماسي «ثابت» من دول مجموعة السبع في هيروشيما في اليابان، فيما يبدو أن القوات الأوكرانية تعاني انتكاسة في ساحة معركة باخموت.

وخلال لقاء رؤساء دول وحكومات دول مجموعة السبع، حصل زيلينسكي على وعد أميركي بتسليم بلاده ذخيرة ومدفعية ومدرّعات جديدة بقيمة 375 مليون دولار، بالإضافة إلى ضوء أخضر من واشنطن الجمعة لإمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف-16 تطالب بالحصول عليها منذ فترة طويلة.

ووصل زيلينسكي إلى هيروشيما السبت تزامناً مع إعلان موسكو سقوط مدينة باخموت الأوكرانية في أيدي القوات الروسية بعدما شهدت أطول المعارك وأكثرها حصداً للأرواح منذ بدء العملية الروسية في فبراير 2022.

والأحد، أكّد الرئيس الأوكراني أن القوات الروسية داخل باخموت.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان «اليوم، هم في باخموت».

وبعد زيارة للنصب التذكاري لضحايا القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما في عام 1945، صرّح الرئيس الأوكراني «يمكنني أن أقول بصراحة إن صور هيروشيما المدمّرة تذكّرني بباخموت. لم يبق أي شيء حيّ، دمّرت كل المباني».

من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن بعد محادثات مع زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما إن روسيا «لن تكسر» عزيمة حلفاء أوكرانيا.

وصرح بايدن أنه أكد لنظيره الأوكراني أن دعم واشنطن والدول الأخرى لكييف «لن يضعف».



