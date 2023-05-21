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فوز كبير للحزب الحاكم في اقتراع ثلاثي في موريتانيا

فوز كبير للحزب الحاكم في اقتراع ثلاثي في موريتانيا
21 مايو 2023 19:11

حقق الحزب الحاكم في موريتانيا فوزاً كبيراً في الانتخابات التشريعية والإقليمية والبلدية في 13 مايو بحسب النتائج الرسمية الموقتة التي نشرتها اللجنة الانتخابية في نواكشوط الأحد.
وهدفت الانتخابات إلى اختيار 176 نائباً و13 مجلساً إقليمياً و238 مجلساً بلدياً قبل عام واحد من الاقتراع الرئاسي.
وفاز حزب الأغلبية الرئاسية «الإنصاف» بقيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحاكم منذ 2019 بثمانين مقعداً في البرلمان وفق النتائج التي تلاها رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة داه عبد الجليل.
وحصلت عشرة أحزاب أعضاء في الحركة الرئاسية على 36 مقعداً في حين فازت المعارضة بـ24 مقعداً.
ويفترض أن تجرى دورة ثانية في 27 مايو لنصف مقاعد المجلس البالغ عددها 176 مقعداً؛ نظراً لوجود نظامين انتخابيين تبعاً لأنواع الدوائر.
كما فاز الحزب الحاكم بالمجالس الإقليمية الـ 13 وتقدم في 165 بلدية من أصل 238. وتوزعت أحزاب الأغلبية الرئاسية والمعارضة البلديات المتبقية.
وبلغت نسبة المشاركة 71.8% في هذه الانتخابات التي شارك فيها 25 حزباً سياسياً.
ودعي نحو 1,8 مليون ناخب للمشاركة في الانتخابات، وهي الأولى منذ تولي الغزواني رئاسة هذا البلد الشاسع في غرب أفريقيا عام 2019.

 

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المصدر: وكالات
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