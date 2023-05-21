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زيلينسكي لـ«قمة السبع»: دمار باخموت يشبه هيروشيما

زيلينسكي في مؤتمر صحفي خلال القمة
21 مايو 2023 18:20

قال زعماء أغنى الدول الديمقراطية في العالم، اليوم الأحد، إنهم لن يتراجعوا عن دعم أوكرانيا، في تحذير واضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت قال فيه، إن قواته تمكنت من السيطرة على مدينة باخموت شرق أوكرانيا لكن كييف نفت ذلك.
وتغير محور تركيز قمة الدول السبع الصناعية الكبرى التي انعقدت في مدينة هيروشيما اليابانية خلال مطلع الأسبوع بوصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادماً على متن طائرة حكومية فرنسية من أجل حشد الدعم لتقديم مساعدات أكبر لبلاده في مواجهة الهجوم الروسي.
ووضع زيلينسكي في وقت سابق إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لضحايا أول قصف نووي لمدينة في العالم، وقال إن صور الدمار في هيروشيما في نهاية الحرب العالمية الثانية ذكرته بباخموت والمدن الأوكرانية الأخرى المدمرة.
وقال في مؤتمر صحفي، إن جنوداً أوكرانيين لا يزالون في باخموت وإن المدينة لم تقع تحت السيطرة الروسية بعد.
وفي وقت سابق، قال للصحفيين على هامش القمة، إن المدينة الواقعة في الشرق دُمرت تماما، بعد أن تركز فيها القتال الضاري في الأشهر القليلة الماضية.

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المصدر: وكالات
روسيا
اليابان
فولوديمير زيلينسكي
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