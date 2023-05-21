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القتال يتواصل في الخرطوم بعد ساعات من «اتفاق جدة»

دخان يتصاعد من الخرطوم
21 مايو 2023 18:13

تواصلت أعمال العنف والقتال في أنحاء الخرطوم، اليوم الأحد، بعد ساعات على تعهد الطرفين المتنازعين على السلطة في السودان بوقف إطلاق النار لمدة أسبوع اعتباراً من مساء الاثنين.
وأكد أحد سكان العاصمة لوكالة «فرانس برس» صباح الأحد أنه سمع «غارات جوية» عنيفة بشكل متزايد، موضحاً أنها «هزت جدران المنازل».
وفي جنوب الخرطوم، تحدث شاهد عيان عن «تجدد الاشتباكات بمنطقة الصحافة».
يشهد السودان نزاعا منذ 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأوقعت المعارك منذ اندلاعها نحو ألف قتيل غالبيتهم مدنيون ودفعت أكثر من مليون سوداني إلى النزوح أو اللجوء إلى بلدان مجاورة.
وأعلنت الولايات المتحدة والسعوديّة مساء السبت في بيان مشترك أنّ ممثّلي الجيش السوداني وقوّات الدعم السريع وافقوا على وقف لإطلاق النار مدّته أسبوع يبدأ الاثنين.
وقال البيان، إنّ وقف النار «يُمكن تمديده بموافقة الطرفَين».
وأوضح أنّ طرفي النزاع اتّفقا أيضاً على «إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانيّة، واستعادة الخدمات الأساسيّة وسحب القوّات من المستشفيات والمرافق العامّة الأساسيّة».
وتابع البيان المشترك أنّ وقف النار «يدخل حيّز التنفيذ الساعة 21,45 بتوقيت الخرطوم (19,45 ت غ) يوم 22 مايو» ويستمرّ سبعة أيّام.

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المصدر: وكالات
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